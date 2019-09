Festa alla casa di riposo con i Giochi della gioventù... di una volta

PIADENA DRIZZONA (21 settembre 2019) - Grande festa alla casa di riposo San Vincenzo per celebrare la decima edizione dei ‘Giochi della gioventù di una volta’. Una serie di attività denominate lancio del vortex, goal, gira la frittata, colpisci il cappello, cono gelato e raccolta pigne. Il via al pomeriggio festoso è stato dato dalle note de ‘I migliori anni’ di Renato Zero, alla presenza di tanti ospiti dell’istituto di Vho e di altre strutture.

Il benvenuto iniziale è stato dato dalla responsabile di struttura Roberta Broglia, che ha poi passato la parola alla fisioterapista Cecilia per un riassunto delle dieci edizioni: «Abbiamo iniziato nel 2010 negli spazi esterni con giochi semplici, per dare la possibilità agli ospiti di incontrarsi con altri di altre strutture. La proposta ludico-motoria è stata man mano arricchita».

Primo posto a Bozzolo (113 punti), secondo a Acquanegra sul Chiese (112), terzo a Canneto sull’Oglio, quarto a Piadena (106), quinto a Castel Goffredo (100), sesto a Isola Dovarese (99), settimo ad Asola (84). Presenti alla premiazione anche gli ospiti della casa di riposo di Rodigo, che non hanno potuto partecipare ai giochi quest’anno ma hanno voluto essere presenti alla festa.

