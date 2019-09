Intrappolata nell'ascensore con la mano incastrata nella porta

CASALMAGGIORE (21 settembre 2019) - Intervento dei vigili del fuoco di Viadana, poco dopo le 9.30, a Casalmaggiore, per soccorrere una donna residente nel grande condominio di via Nino Bixio. All’origine dell’intervento un episodio piuttosto curioso. A quanto si è appreso la donna aveva preso l’ascensore ma, per cause in via di verifica, è rimasta incastrata con una mano nella porta e non riusciva più ad uscire. I pompieri sono riusciti a liberarla.

