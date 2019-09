Nuovo tamponamento in via Repubblica, feriti

CASALMAGGIORE (20 settembre 2019) - Ancora un tamponamento in via Repubblica davanti al supermercato U2. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9 e ha visto coinvolti una Citroen C3 condotta da E.S., 57 anni, donna residente a Casalmaggiore, e un quadriciclo T3 sport guidato da un 16enne residente a Torricella del Pizzo.

La donna, proveniente dalla rotonda Diotti, stava per svoltare a sinistra in direzione della zona in cui si trova la pasticceria Dalè quando è stata tamponata dal quadriciclo (il conducente ha urtato il parabrezza con la testa). I due conducenti, entrambi feriti, sono stati trasportati all’ospedale Oglio Po dalle autoambulanze della Croce Verde di Viadana e della Padana Soccorso. Per entrambi i contusi codice giallo che indica una media gravità delle condizioni cliniche. A eseguire i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Casalmaggiore.

