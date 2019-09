Schianto frontale a Casalbellotto, 73enne finisce all'ospedale

CASALMAGGIORE - Schianto con un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale Oglio Po stamattina attorno alle 11 sulla strada dei Prati per la frazione Valle. Lo scontro frontale è avvenuto, in una curva qualche chilometro oltre Casalbellotto, tra una Volkswagen Golf condotta da A.C., 73enne di Sabbioneta, che procedeva verso Casalbellotto, e la Bmw serie 1 con a bordo un 51enne (alla guida) e un 41enne, entrambi francesi, che viaggiavano verso Valle. La peggio è toccata al sabbionetano mentre i due uomini d’Oltralpe, la cui auto è poi finita in un fosso, sono rimasti illesi. Sul posto un’autoambulanza della Padana Soccorso e i carabinieri del Radiomobile di Casalmaggiore per ricostruire la dinamica dell’incidente.

