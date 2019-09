Oglio Po, su strade e parcheggi: 'Buche che sembrano crateri'

CASALMAGGIORE (20 settembre 2019) - Una insegnante di Piadena letteralmente infuriata, un pensionato dello stesso paese indignato, un libero professionista di Casalmaggiore che si definisce «allibito». Sono solo tre delle diverse segnalazioni arrivate in redazione sulle condizioni dell’asfalto nel parcheggio dell’ospedale Oglio Po e sulla strada che corre a fianco della struttura ospedaliera. Abbiamo verificato ed effettivamente la situazione, peraltro non da oggi, richiederebbe un intervento deciso. Rappezzi ne sono stati fatti, con esiti sconfortanti. Intervento da parte di chi? Abbiamo interpellato il sindaco Filippo Bongiovanni, che ci ha risposto: «Il Comune ha competenza fino alla rotonda in ingresso all’area dell’ospedale. Il parcheggio e le strade interne sono dell’Azienda ospedaliera». Per il sindaco, dunque, toccherebbe all’Asst e dunque, indirettamente, alla Regione. Non sarà certamente il primo dei problemi dell’ospedale, ma nel momento in cui il rilancio dei suoi servizi sanitari è al centro dell’attenzione, non sarebbe male trovare qualche risorsa.

