Lions, Casalmaggiore e Sabbioneta inaugurano l'anno insieme

MARCARIA (Mantova, 19 settembre 2019) -L’agriturismo Corte Palazzo ha ospitato la serata inaugurale dell’anno lionistico del Lions Club Casalmaggiore assieme al Lions Club Sabbioneta, alla presenza degli ospiti del Lions Club Viadana Oglio-Po, a suggellare una volontà di unione territoriale da più parti richiesta. I due presidenti, Alberto Bernini (Lions Club Casalmaggiore) e Alberto Zanazzi (Lions Club Sabbioneta Nova Civitas) hanno dato il via all’annata sociale. Il suono della campana all’unisono è stato il momento in cui si è voluto dare, per la prima volta anche dai lions, un segnale al territorio, uno stimolo per creare una rete civica che sia in grado di unire le differenti anime del distretto. A tal proposito erano invitati il presidente e il past president del Lions Club Viadana Oglio-Po, rispettivamente Christian Manfredi e Primo Barzoni, con i quali si è instaurato subito un clima cordiale improntato alla condivisione di progetti da attuare nel distretto Oglio-Po. I due presidenti, Bernini e Zanazzi, hanno presentato i rispettivi programmi ai soci di entrambi i club, evidenziando come i service annuali saranno condivisi in modo da riuscire a intercettare più esigenze a livello locale. Durante la serata il presidente del Lions Club Viadana Oglio-Po, Christian Manfredi, è intervenuto ponendo l’accento sulla possibilità di implementare la condivisione dei service anche con il proprio club, così da completare il mosaico dei lions club del territorio.

