Ondata di furti e tentativi andati male, paese scosso

RIVAROLO DEL RE (19 settembre 2019) - Dopo mesi di tranquillità, dalla tarda serata di martedì alle prime ore notturne di ieri la comunità di Rivarolo del Re è stata colpita da furti e tentativi fortunatamente andati male. Nella frazione di Brugnolo presso una abitazione sono state asportate due biciclette e una somma di 200 euro in contanti. Un altro furto, a quanto risulta con un danno economico limitato, è stato portato a termine nel capoluogo. Segnalati, poi, altri due tentativi di effrazione con la messa in funzione però dei sistemi di allarme che hanno provocato la fuga dei malviventi.

Complessivamente la scorribanda non ha fruttato granché ai ladri, ma ha suscitato un certo allarme sociale. «Il paese è un po’ scosso per questi fatti - commenta il sindaco Luca Zanichelli -. Come amministrazione comunale ci impegneremo per attivare il controllo di vicinato, per promuovere e rafforzare la sicurezza urbana, e per potenziare il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere».

