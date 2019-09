La storia: in cammino nelle Terre Mutate per farle rinascere

CASALMAGGIORE (19 settembre 2019) - C’è tutta la professionalità e la passione di una figlia di Casalmaggiore - la docente di Economia degli Intermediari finanziari Maria Gaia Soana - dietro uno degli appuntamenti più interessanti messi in campo dall’università di Parma per la Notte dei Ricercatori. A partire dalle 18 di venerdì 27 settembre, nell’aula convegni del dipartimento di Scienze economiche e Aziendali in via Kennedy (zona parco Ducale), si terrà il seminario CamminaEconomia dedicato a presentare l’esperienza del Cammino nelle Terre Mutate, un viaggio a passo lento, nel cuore di quattro regioni del centro Italia colpite da vari terremoti negli anni scorsi, che diventa un modo per rigenerare un territorio ferito dando un impulso alla sua economia locale.

