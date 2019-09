La festa celebra la campagna amarcord

VICOMOSCANO/CASALMAGGIORE (16 settembre 2019) - Ennesimo successo — e ormai siamo al decimo anno — per la Festa dl’Ua e dal Malgot che l’associazione sportiva di Vicomoscano dedica ai tradizionali lavori di fine estate in campagna. Un tuffo nel passato, nella semplicità di un tempo. Oltre trecento, domenica, le prenotazioni al pranzo nel campo sportivo e tanti i visitatori che, nell’arco dell’intera giornata hanno potuto apprezzare le attrazioni previste come il mercatino, la sgranatura, la pigiatura con i piedi, i giochi di una volta, in un ambiente come sempre completamente trasformato per l’occasione, per ricreare le atmosfere della civiltà contadina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO