Ruba un cellulare del 118 dall'auto medica, arrestato 23enne

VIADANA (16 settembre 2019) - Si è fatto soccorrere nel cuore della notte dal 118 dopo essersi procurato volontariamente delle ferite. Trasportato all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, un 23enne cittadino italiano di origini magrebine è stato successivamente fermato dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di un telefono cellulare abilitato a ricevere le telefonate del 118, precedentemente sottratto dall’auto-medica del Pronto Soccorso. Il 23enne è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e interruzione di pubblico servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO