Discesa del Po: ora anche a nuoto

CASALMAGGIORE (15 settembre 2019) - «Riempitevi gli occhi della bellezza del nostro Grande Fiume». Con questo invito, Damiano Chiarini, presidente dell’Associazione Persona-Ambiente, ha dato il via stamattina in zona lido alla nona ‘Discesa del Po’, arricchita anche dalle note della Nema Problema Orkestra. Ottima la partecipazione di quanti, pagaiando, remando, navigando, pedalando e, per la prima volta, nuotando, hanno trascorso la giornata sul Po. E nel pomeriggio, a Viadana, sono stati premiati come Comuni più virtuosi nel rispetto della Carta del Po San Daniele Po e Mezzani Sorbolo. Iniziativa nel segno del Mab Unesco.

