Con la festa della zucca ristorazione in tutto il centro

CASALMAGGIORE (15 settembre 2019) - Ristorazione, mercato, arte, musica e cultura. Questi sono i punti nodali in cui si articola la Festa della Zucca 2019, presentata ieri mattina in biblioteca comunale. Il via venerdì 20, la chiusura domenica 22. «Viste le disposizioni di sicurezza - ha spiegato Patrizio Sartori - l’organizzazione degli Amici di Casalmaggiore ha pensato di andare avanti con un nuovo sistema. Non ci sarà più la struttura coperta in piazza Garibaldi e i ‘blisgòn’, cioè i tortelli di zucca, potranno essere pertanto gustati nelle vie limitrofe, nei tanti punti organizzati per l’occasione. Le attività si sono rese disponibili e questo non farà che creare le condizioni per una vera festa cittadina. Questo potrebbe essere l’anno zero per la festa della zucca, una vera dimostrazione di resilienza». Una ripartenza che, ha aggiunto Achille Scaravonati, «deve fare in modo che la festa della zucca diventi un evento di Casalmaggiore per Casalmaggiore». Il vicesindaco Giovanni Leoni ha parlato di «sfida affascinante, bellissima. Auspico che dia risultati a tutto il Casalasco. Con questa manifestazione state dando l’occasione a tutto il territorio di esprimersi». L’inaugurazione della festa è prevista alle 19 di venerdì in piazza Garibaldi. Nel programma di sabato sono inclusi il mercato contadino, lezioni di filosofia, prove di colloqui di lavoro per i ragazzi con l’Associazione Industriali e tanto altro, come domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO