Mennea Day, l'atletica Interflumina fa ancora una volta centro

CASALMAGGIORE (12 settembre 2019) - Circa 300 alunni delle scuole cittadine, hanno dato vita al Mennea day, organizzato dall’Associazione Atletica Interflumina. La data non è stata scelta a caso, visto che il 12 settembre del 1979 Pietro Mennea, l’indimenticato velocista di Barletta, aveva corso i 200 metri piani a Città del Messico in 19 secondi e 72 centesimi, record mondiale che rimase imbattuto per 16 anni e 324 giorni, quando Michael Johnson coprì la distanza in 19’’66. A fare gli onori di casa il presidente di Interflumina Carlo Stassano, affiancato dai tecnici Gian Giacomo Contini, Marco Falchetti e Tommaso Anastasio.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30, spazio alla parte agonistica con le varie categorie ragazze, cadetti, allievi e assoluti e con la parte cronometristica affidata a Sergio Inzoli del comitato provinciale Fidal di Cremona. Infine, in serata la festa sportiva si è spostata nel cuore di Casalmaggiore, con l’anello di piazza Garibaldi diventato per una sera circuito agonistico per una corsa di inseguimento a coppie, a cui hanno partecipato in maniera libera diversi atleti e non.

Durante la giornata, tra i partecipanti, è stata raccolta anche un’offerta simbolica di 2 euro a testa che verranno destinati alla ‘Fondazione Mennea’, onlus di carattere filantropico avente per obiettivo la ricerca medico-scientifica, la lotta al doping e il sostegno economico verso i più bisognosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO