Polemica: 'Noi lasciato debiti? È soltanto disinformazione'

SCANDOLARA RAVARA (13 settembre 2019) - La ex giunta comunale, formata dall’ex sindaco Velleda Rivaroli, dall’ex vicesindaco Silvia Avanzini e dall’ex assessore Gianmario Magni, insieme all’ex capogruppo di maggioranza Alessandro Stercoli, «viste le crescenti e insistenti voci che, da qualche settimana, pare vogliano due membri dell’attuale amministrazione del Comune di Scandolara Ravara, diffondere la (dis-)informazione secondo la quale la precedente amministrazione avrebbe ‘lasciato molti debiti’ al Comune», hanno preso carta e penna per mettere in chiaro la situazione. «Lo stato positivo dei conti, con un avanzo, è certificato negli atti, accessibili a chiunque consultando la Relazione di Inizio Mandato e la Salvaguardia di equilibri di Bilancio». In particolare «alla pagina 9 della Relazione di inizio mandato si può agevolmente verificare che al 27 maggio 2019 la situazione finanziaria fosse la seguente: risultato di amministrazione con avanzo libero di euro 91.874,06 e fondo cassa di euro 340.009,95».

