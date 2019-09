Via ai lavori della nuova palestra

GUSSOLA (12 settembre 2019) - Giornata molto importante, ieri, per Gussola e tutto il territorio. L’amministrazione comunale ha infatti ufficialmente inaugurato l’avvio dei lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione del Palatenda Davide Ghidetti e della palestra scolastica. Presente il sindaco Stefano Belli Franzini: «Queste opere di riqualificazione generale hanno un valore non solo sportivo, ma anche sociale, perché nelle due strutture i ragazzi faranno aggregazione. Teniamo conto del fatto che ci sono 400 atleti che usufruiscono di questi spazi. Abbiamo cercato di puntare sulla qualità per giungere all’abbattimento dei consumi, che hanno sempre rappresentato un problema. Il palazzetto, alla fine dei lavori, cambierà faccia e, oltre a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio casalasco, completerà una riqualificazione complessiva urbana insieme all’altro intervento al via per la riqualificazione del parcheggio tra le palestre e la realizzazione del nuovo campetto in sintetico». L’ultimazione dei lavori è prevista per il 21 febbraio 2020.

