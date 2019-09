Raccordo ferroviario, «Serve chiarezza»

CASALMAGGIORE (12 settembre 2019) - «Il raccordo ferroviario tra la stazione di Casalmaggiore e l’azienda Marcegaglia, di cui si parla da tanti anni, avrebbe delle ripercussioni molto positive in termini ambientali. E noi vogliamo sapere perché non viene realizzato». A parlare è Cesare Vacchelli che, in nome e per conto del Coordinamento dei Comitati contro le autostrade Cremona-Mantova e Tirreno-Brennero, ha deciso di effettuare una richiesta di accesso agli atti per avere copia della «vigente convenzione urbanistica in essere tra il Comune di Casalmaggiore e la società Marcegaglia spa in cui è prevista la realizzazione del raccordo ferroviario tra lo stabilimento di detta società e lo scalo della stazione ferroviaria di Casalmaggiore». Vacchelli, nello scritto inviato al sindaco e al segretario comunale, precisa che «il documento richiesto è un atto amministrativo che in ragione della realizzazione di detta infrastruttura ferroviaria incide sullo stato di elementi dell’ambiente quali l’aria, l’atmosfera e il rumore».

