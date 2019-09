Collisione moto-furgone: 46enne in ospedale

VICOBELLIGNANO/CASALMAGGIORE (11 settembre 2019) - E' stato trasportato all'ospedale Oglio Po con codice giallo, per ferite di media gravità, D.P., il 46enne motociclista di Sabbioneta coinvolto nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 14,40 all'uscita da Vicobellignano, all'altezza delle ultime case del centro abitato, in direzione San Giovanni in Croce, lungo la provinciale 343 Asolana. Il motociclista, entrato in collisione con un Fiat Ducato, è finito sotto il furgone ed è stato estratto dai vigili del fuoco di Viadana. Sul posto l'autoambulanza della Padana Soccorso e l'auto medica dell'Oglio Po. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Casalmaggiore. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato dalla polizia locale.

