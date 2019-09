Rimorchio di un camion nel fosso, traffico bloccato

COMMESSAGGIO (11 settembre 2019) - Disagi al traffico questa mattina per un camion con rimorchio carico di pomodori che ha ostruito la Strada Provinciale 73 a Commessaggio. Il mezzo, stava uscendo da un appezzamento di terreno in via Grande per poi dirigersi al Consorzio casalasco del pomodoro di Rivarolo del Re e scaricare i pomodori. Il conducente ha stretto troppo la curva e una parte del rimorchio è scesa nel fosso. L'autista è rimasto illeso ma la strada è stata chiusa al traffico per il recupero del mezzo, avvenuto nel pomeriggio tramite apposita gru.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO