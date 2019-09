Mennea Day, sfida fra speranze

CASALMAGGIORE (11 settembre 2019) - Lo scorso anno Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea, comunicò al presidente dell’Interflumina Carlo Stassano di aver destinato uno dei più bei trofei ricevuti dal grande campione all’associazione casalasca «in quanto il ‘Mennea Day 2018’ organizzato a Casalmaggiore il 12 settembre era risultato il più bello, innovativo e partecipato d’Italia». Con queste credenziali domani, dal mattino a sera, a cura dell’Interflumina È Più Pomì si terrà il ‘Mennea Day’, sotto l’egida della Federazione italiana di atletica leggera, «in occasione — ha ricordato ieri mattina in sala consiliare il sindaco Filippo Bongiovanni — del 40esimo anniversario del record del mondo dei 200 metri, 19’’72, realizzato a Città del Messico da Mennea, alle Universiadi. Record che ha resistito sino al 1996. Un grande personaggio che ha fatto la storia dell’atletica e che va celebrato e in questo l’Interflumina è sicuramente maestra». All’evento organizzato dall’Interflumina prestigiosi testimonial cremonesi come la Gerevini e Dester. Per informazioni e iscrizioni 346/2207811.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO