Via Romani in grande forma

CASALMAGGIORE (8 settembre 2019) - Graziata dagli scherzi atmosferici degli ultimi giorni, ‘Via Romani in fitness’ ha fatto centro. La manifestazione promossa dal bar-tabaccheria ‘Il Conte’, dalla Canottieri Eridanea e dalla cooperativa sociale ‘Santa Federici’, col patrocinio del Comune, ha riunito centinaia di persone nel tratto di via Romani fra via Adua e via Guerrazzi offrendo una serata di sport e gastronomia con un occhio alla solidarietà.

Si è cominciato alle 18.30 con un masterclass di pilates a cura di Alice Rossi. Hanno partecipato una quindicina di persone, perlopiù soci dell’Eridanea e utenti della Santa Federici. Nel frattempo si è aperta la cucina di fronte al bar ‘Il Conte’ col contributo de ‘Lo Spiaggione’ e della Vineria. I giovani della Santa Federici, con le loro magliette blu, si sono fatti carico del servizio ai tavoli.

Alle 19.30, per una mezz’oretta, l’olimpionico Gianluca Farina ha tenuto una lezione di fitness cross a beneficio di una decina di ragazzi della Santa Federici. A seguire il masterclass di spinning coll’istruttore-organizzatore Paolo Conti (16 i partecipanti). Accompagnamento musicale a cura del percussionista Giovanni Tumino. Sempre affollati i tavoli e le panche di fronte allo stand della cucina mentre i più piccoli si sono divertiti con uno spettacolo di magia.

Durante la serata gli addetti ai lavori e i partecipanti ai masterclass hanno indossato una speciale maglietta arancione col logo dell’iniziativa. Il ricavato della vendita di queste magliette verrà devoluto alla Santa Federici. La cooperativa di via Romani era guidata dalla responsabile Cristina Cirelli mentre per l’Eridanea la manifestazione è stata coordinata da Roberto Madesani.

Molto soddisfatti della risposta del pubblico, gli organizzatori hanno ringraziato il Comune per la disponibilità (sono intervenuti il sindaco Filippo Bongiovanni e il consigliere con delega allo sport Igor Piazza). Dopo la prima edizione col calciobalilla umano e la seconda dedicata al fitness lo staff di via Romani sta già pensando alla prossima edizione. L’impostazione della serata sarà confermata, ma non mancheranno le novità.

