Anche un po' di Casalasco nel nuovo Governo

CASALMAGGIORE (9 settembre 2019) - C’è un po’ di Casalasco nel nuovo Governo giallo-rosso M5S-Pd. Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, infatti, è nipote acquisita del senatore Giacinto Boldrini di Roncadello. «Elena - spiega Boldrini - ha sposato Davide Boldrini, figlio di mio fratello Egidio, agricoltore, che ha gestito a lungo un negozio di frutta e verdura in Corso Vittorio Emanuele a Mantova». Davide è segretario del Sinodo diocesano presso la Diocesi di Mantova.

Originaria di Asola, 45 anni, la Bonetti, professoressa associata di Analisi matematica dell'Università di Milano, è conosciuta per essere stata dirigente dell’AGESCI, cioè la principale associazione scout italiana, di stampo cattolico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO