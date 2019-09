Fiera settembrina, successo per i Killer Queen

PIADENA DRIZZONA (8 settembre 2019) - Grande successo ieri sera ai giardini pubblici, nell'ambito della fiera settembrina, per il concerto dei Killer Queen. Band assai solida che ha suscitato grandi apprezzamenti nel pubblico. Il 2019 è stato definito "l'anno dei Queen" grazie al successo planetario del film 'Bohemian Rhapsody' e il concerto si è svolto proprio durante l'evento "Freddie for a week", evento mondiale in cui si celebra quello che sarebbe stato il 73° compleanno di Freddie Mercury. I Killer Queen dichiarano: "Abbiamo sempre pensato che non si debba cercare un'unità di misura legata alla somiglianza fisica, all'abbigliamento identico, ai movimenti studiati e a tutto ciò che rende una semplice imitazione fine a se stessa. Noi pensiamo che il modo migliore per tributare un artista sia quello di incarnarne lo spirito, cercando di interpretarne il pensiero, di esprimerne il feeling e di infonderne al pubblico la vera natura artistica, attraverso la spontaneità, la grinta e la voglia di suonare proprio quei pezzi. Il risultato deve essere un sincero e sentito omaggio al gruppo più emozionante di tutti i tempi".

