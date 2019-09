Farmacie Afm, sei mesi da record

CASALMAGGIORE (6 settembre 2019) - Nei primi sei mesi dell’esercizio 2019 l’Azienda farmaceutica municipale Srl che ha il Comune quale azionista e socio unico, ha registrato ricavi lordi pari a oltre 1,5 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al primo semestre 2018. «Si tratta - commenta il presidente del Cda Marco Ponticelli — del miglior risultato commerciale dalla trasformazione dell’Afm in società multiservizi, avvenuta nel 2003. In un contesto più complesso del previsto dal punto di vista economico e finanziario, l’Afm conferma la propria capacità di conseguire gli obiettivi aziendali, ovvero la creazione di valore per il Comune».

Una public company che dunque, secondo il presidente, rispetta in pieno le proprie finalità. «Nel primo semestre — sottolinea Ponticelli — l’azienda, stante il progressivo miglioramento della propria marginalità sul venduto, ha potuto sostenere numerose iniziative a favore di enti, associazioni culturali, società sportive, scuole e parrocchie per un totale di risorse distribuite sul territorio comunale pari a circa 16 mila euro; vengono ovviamente mantenuti anche gli impegni verso il proprio socio unico attraverso l’erogazione del canone annuo di gestione, circa 96 mila euro, unitamente alla distribuzione degli utili 2019, in corso di definizione, risorse da re-investire a vantaggio della comunità».

