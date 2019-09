Avvocato più caro del danno, il Comune rinuncia alla causa

BOZZOLO (7 settembre 2019) - L'avvocato costa più del danno e il Comune rinuncia alla causa. E' quanto deciso dalla giunta comunale di Bozzolo, in merito ad un'intrusione nella piazzola ecologia. I fatti avvennero il 24 marzo 2016, quando due ladri poi individuati, entrarono nella piazzola rompendo la recinzione di sicurezza che delimita i confini della struttura. Il Comune, nel processo tenutosi a Mantova, si sarebbe potuto costituire in giudizio per recuperare le spese di riparazione, cosa che inizialmente aveva intenzione di fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO