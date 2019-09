Giulia fra mille bambini: «una scuola per loro»

VICOMOSCANO/CASALMAGGIORE (6 settembre 2019) - Una piccola comunità italiana, Vicomoscano, aiuta una piccola comunità ugandese, Bethlehem. È successo grazie a Giulia Salvagni, 22 anni, che vive nella frazione di Casalmaggiore con mamma Tiziana, papà Mauro e il fratello più giovane Marco. Giulia si sta laureando in educazione professionale e ha raccolto aiuti grazie alla sua Parrocchia per acquistare materiale didattico per un migliaio di bambini e per sostenere la sistemazione di un dormitorio femminile. «Nel mese di gennaio — spiega Giulia — ho sentito il desiderio di partire per una missione umanitaria in Africa. Così mi sono appoggiata ad un’associazione di Brescia chiamata Voica (Volontariato Internazionale Canossiano) e lo scorso 5 agosto sono partita insieme ad altri 7 volontari: il capo gruppo Marco Sacchi, le bresciane Nicole Zacchi di Alfianello, Anna Negroni di Calcinatello, Sara Frascio di Lumezzane, Paola Buizza di Monpiano, la cremonese Alessia Oneta e la mantovana Giada de Pascali».

