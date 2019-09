Violento tamponamento sulla Giuseppina, due contusi

SOLAROLO RAINERIO (5 settembre 2019) - Un mezzo agricolo adibito alla raccolta dei pomodori è stato tamponato violentemente da un’autocisterna adibita alla raccolta del latte (vuota al momento dell'incidente) alle 7,45 lungo la provinciale 87 Giuseppina, all’incrocio con la provinciale 60 per Gussola e con via Gussola verso Solarolo. I due mezzi procedevano verso Cremona. Sul posto due autoambulanze, l’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Traffico deviato perché la carreggiata è completamente occupata. Contusi, pare non gravemente, i due conducenti. Quello del mezzo agricolo è di Fossa Guazzona, frazione di Torre.

