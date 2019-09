Piromane di nuovo in azione, fuoco sull'argine

GUSSOLA (4 settembre 2019) - Altro incendio in aperta campagna. avvenuto questa volta a Gussola alle 17,20. «Tra via Trombetti e via Sabbie, è stato dato fuoco alla sponda sud dell’argine maestro», riferisce il sindaco Stefano Belli Franzini. Non si sa, ovviamente, se si tratti degli stessi autori degli incendi precedenti che sono stati appiccati tra Scandolara Ravara, Motta Baluffi e Torricella del Pizzo. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona.

