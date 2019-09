Abbattuto l'ippocastano dei Ferroni: 'Una vergogna'

CASALMAGGIORE (4 settembre 2019) - Oggi «in pochi minuti, super veloci, prima che qualcuno potesse avvisare i ‘Ferroni’, hanno tagliato più di 50 anni di storia!». Parole di Orlando Ferroni dopo aver scoperto la rimozione dell’ippocastano di via Trieste, da lui difeso strenuamente a giugno 2018. «Saranno orgogliosi gli artefici. Magari hanno dato una medaglia anche a chi aveva messo il sale sulle radici. È una vergogna». E agiunge: «La base del tronco è là da vedere. Nessun segno di cedimento!! Ma saranno stati altrettanto rapidi e diligenti nel colpire chi aveva messo il sale sulle radici??? Queste cose è vero che sono apparentemente marginali, ma lasciano molto l’amaro in bocca perché ci fanno capire che non esiste giustizia!».

