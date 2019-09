Camion in contromano, paura alla rotatoria Penny

CASALMAGGIORE (4 settembre 2019) - Che ci siano dei problemi alla nuova rotonda lungo l’Asolana ormai è evidente a tutti. È di ieri mattina, intorno alle 7.45, un episodio significativo che ha visto protagonista un autoarticolato. Uscendo dal parcheggio del vicino supermercato Famila, procedendo lungo via San Leonardo, il mezzo pesante si è immesso sulla rotonda Penny invadendo la corsia opposta (quella che serve per uscire dalla rotonda per immettersi in strada San Leonardo) e girando a sinistra. Nel fare questa pericolosa manovra, con il traffico già molto intenso lungo l’Asolana, il mezzo pesante è salito con le ruote posteriori sul marciapiede che divide il archeggio del Penny dall’Asolana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO