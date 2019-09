Scandolara, crescono le aziende: il paese rinasce dopo anni bui

SCANDOLARA RAVARA (4 settembre 2019) - Otto anni fa, con l’apertura della procedura di concordato preventivo della Bini Fernando spa, storica azienda del legno di Scandolara Ravara, messa in ginocchio dalla forte crisi dell’edilizia del 2008, con un pesante strascico sotto il profilo occupazionale, il paese ha vissuto il suo momento di difficoltà maggiore. A distanza di anni, però, sono arrivati importanti segnali di ripresa dell’economia locale. L’ultimo in ordine di tempo è il progetto presentato dall’azienda Barbieri — leader mondiale nella produzione di trecce e nastri trasportatori per uova e pollina — per la costruzione di un edificio ad uso produttivo e magazzino in ampliamento all’edificio esistente a servizio dell’attività industriale in via Garibaldi. Gli atti sono già stati presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive ed è stato già avviato il procedimento urbanistico previsto.

E altre due sono le realtà da ricordare. Anzitutto la rinascita dello stesso comparto industriale in cui aveva sede la Bini, a cura di un imprenditore, per di più scandolarese, Giuseppe Braga, titolare della Braga Spa, che dopo aver acquisito l’area ha avviato una linea produttiva di casseri per l'edilizia. Anche in questo caso, con positivi riflessi sulla realtà occupazionale.

In più, c’è da ricordare che a luglio sono iniziati i lavori per la realizzazione di serre idroponiche a tecnologia avanzata da parte della società agricola ‘Cibo Sano Italiano srl’ appartenente alla capogruppo ‘Delmar Holding Spa’ di Milano. L’azienda creerà una decina di posti di lavoro, con possibili ampliamenti futuri.

