Polstrada, boom di multe ai tir dopo la riapertura del ponte

CASALMAGGIORE (3 settembre 2019) - Dalla riapertura del ponte sul Po, avvenuta mercoledì 5 giugno, il traffico pesante ha ricominciato a transitare in modo massiccio lungo la provinciale Asolana e conseguentemente anche l’attività di controllo sui veicoli commerciali da parte della polizia stradale di Casalmaggiore ha subito una vera e propria impennata.

Sabato pomeriggio, ad esempio, la pattuglia in servizio dalle 13 alle 19, posizionata in prossimità del ponte, insospettita dalla condotta di guida di un conducente di un autoarticolato di una ditta piacentina, carico di merce deperibile, ha effettuato un controllo rilevando una serie di violazioni documentate. Analizzando i dati registrati dal tachigrafo digitale installato sul mezzo è emerso che il conducente, residente nel parmense, non aveva fatto i riposi prescritti, guidando fino a 14 ore ininterrottamente in una giornata, oppure riposando magari tre ore in un giorno. L’autista alla fine ha subito una decurtazione di 15 punti dalla patente, oltre ad una sanzione complessiva che supera il migliaio di euro.

