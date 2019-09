Amici del Po in festa, da mezzo secolo guardiani del fiume

CASALMAGGIORE (2 settembre 2019) - Prevista inizialmente per il 27 luglio e rinviata per maltempo, si è svolta sabato sera la cena per celebrare i 50 anni dalla fondazione della Polisportiva ‘Amici del Po’, guidata dal presidente Paolo Antonini. Titolo della serata ‘50 sfumature di... Lido’. Alla festa, che si è tenuta in un clima rilassato e gioioso, erano presenti 160 soci.

Al centro il momento conviviale seguito dal Lido Disco Party, musica con il dj Cristiano Desy. Naturalmente non è mancato il taglio della torta per suggellare il mezzo secolo di vita della società, che nel corso dei decenni è cresciuta in dimensioni, numero di soci, qualità delle strutture. Ora la Polisportiva si estende su oltre 55 mila metri quadrati, di cui 1230 coperti ed è dotata di tre piscine, di due campi da tennis, due campi bocce, un campo da calcetto, un campo polivalente in sintetico per basket e tennis, due campi da beach volley, un campo da rugby, spogliatoi, palestra con attrezzi, area ricovero barche, bar ristorante, area giochi, area picnic con pagoda, zattera sul Fiume Po con ormeggio imbarcazioni e canoe. Conta oltre 2000 frequentanti tra iscritti e familiari, con un trend in costante aumento.

