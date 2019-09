Precipita con l'ultraleggero, muore un 60enne

DOSOLO (1 settembre 2019) - Incidente mortale di volo intorno alle 18,45 vicino al campo volo di Dosolo. Vittima Antonio Brunetti, 60 anni, residente a Reggio Emilia. L’uomo è precipitato mentre volava su un ultraleggero.

Era appena decollato dal campo volo da solo e si era alzato parecchio quando, forse per un cedimento strutturale a un’ala del velivolo, è caduto in picchiata a circa 300 metri dal punto di decollo. Nulla da fare per il reggiano, pilota esperto con molte ore di volo. Sul posto i carabinieri di Viadana, il 118 di Guastalla, i vigili del fuoco.