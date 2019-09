Fiera, tuffo nel passato con la rievocazione storica

SOLAROLO RAINERIO (1 settembre 2019) - Con la fiera il paese ha fatto oggi un tuffo nel passato con una rievocazione storica. In piazza dalle 16,30 si è svolta una sfilata medievale dei rioni, partendo da Città. In costumi appositamente preparati, con grande cura, hanno sfilato anche i contradaioli di S. Lorenzo, Forte, Avai, Borgo e Chiesa. Non è mancata una esibizione di duelli di spade e di balli medievali a cura del Gruppo Gli allegri viandanti. La giornata è stata animata anche delle taverne rionali, da una gara di pesca, da una rassegna di pittura, dai pompieri volontari di Piadena Drizzona con una dimostrazione pratica, dalla mostra dedicata a don Raffaele Barbieri. In serata Raff e Jade.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO