L'evento: la discesa del Po in barca, in bici, a piedi e a nuoto

CASALMAGGIORE (1 settembre 2019) - Domenica 8 nona edizione della Discesa del Po: pagaiando, pedalando, camminando, navigando e, per la prima volta, nuotando. La presentazione dell’iniziativa, sostenuta da 15 Comuni, si è tenuta ieri in sala consiliare. A tessere le fila Damiano Chiarini, presidente dell’associazione Persona-Ambiente, che ha annunciato l’istituzione del premio ‘Uomo-donna del Po’ comunicando che il primo è stato assegnato allo scomparso allenatore Umberto Viti, che ha forgiato campioni olimpici come Gianluca Farina e Simone Raineri.

