Matteo Rossi nuovo consigliere di Casalasca Servizi Spa

CASALMAGGIORE (31 agosto 2019) - Sarà Matteo Rossi, ex assessore al Bilancio, il probabile nuovo presidente di Casalasca Servizi Spa. "Dopo le dimissioni del Presidente Francesco Scaramozzino, ufficializzate in data 23 agosto scorso, ma anticipate verbalmente qualche giorno prima, per improvvisi nuovi impegni lavorativi, che hanno reso il suo incarico incompatibile con quanto svolgerà - afferma il sindaco Filippo Bongiovanni - ho subito individuato e contattato una persona in grado di sostituirlo nel ruolo di consigliere d'amministrazione e presumibilmente Presidente. Dopo aver verificato che l'incarico fosse compatibile con la propria professione, la persona individuata ha accettato la designazione". Si tratta del dottor ragionier Matteo Rossi, titolare, con il padre, di uno studio associato di commercialisti in Casalmaggiore.

"Ho tanta stima in Matteo, - racconta Bongiovanni - già avrei voluto collaborare con lui cinque anni fa, sono felice che le nostre strade si siano reincontrate. L'ho convocato dopo Ferragosto, a fari spenti, non appena saputo delle dimissioni dell'ingegner Scaramozzino, chiedendo se si fosse sentito di assumere questo importante incarico e, dopo alcuni ragionamenti assieme nel corso di queste settimane, ha accettato. So che con le sue capacità non farà rimpiangere il presidente uscente. Casalasca Servizi Spa è la partecipata di punta dell'intero casalasco-cremonese con oltre 12 milioni di euro di fatturato e 44 soci tra pubblico e privato, una realtà consolidata, che negli anni ha saputo affrontare tutte le sfide delicate che una materia come la raccolta rifiuti e l'intero suo ciclo comporta. Oggi Casalasca è in una fase di rilevante cambiamento, iniziata, dopo il lungo periodo di presidenza di Giampietro Todeschini, da Francesco Scaramozzino e dal Direttore Generale Filippo Bertolotti, che sta dando i suoi frutti, Matteo, che già conosce la Società in quanto ex Assessore al Bilancio e Consigliere Comunale del Comune di Casalmaggiore, saprà cogliere questa occasione per rafforzarne la compagine".

Il suo incarico si allinea a quello degli altri consiglieri nominati a giugno 2018 e dura fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2020", conclude il sindaco.

