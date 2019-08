Stazione ferroviaria, l'annuncio in inglese sembra... spagnolo

PIADENA DRIZZONA (31 agosto 2019) - «Stranamente ora i messaggi in stazione sono tradotti in spagnolo. Una volta erano in inglese... coma cambiano i tempi». Questa la segnalazione di una nostra lettrice circa le comunicazioni serali irradiate dagli altoparlanti della stazione per aggiornare gli utenti delle novità sul traffico ferroviario. La grande sorpresa però, è che gli annunci sono effettivamente tradotti in inglese ma lo speaker di Trenord li legge in modo talmente maccheronico da far sembrare l'idioma anglosassone come originario della penisola iberica. Ascoltare per credere...

[QUI L'ANNUNCIO IN STAZIONE A PIADENA DRIZZONA]

