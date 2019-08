Terzo incidente di giornata, stavolta sulla Sabbionetana

CASALMAGGIORE (30 agosto 2019) - Terzo incidente stradale in un solo giorno a Casalmaggiore. Stavolta, dopo i due di via Repubblica, il sinistro è avvenuto alle 18,45 circa lungo la provinciale 420 Sabbionetana.

Alla guida di una Volkswagen Touran, un 24enne, proveniente da Motta San Fermo, era fermo all'incrocio con la Sabbionetana intenzionato a girare a sinistra, verso Sabbioneta. Da Sabbioneta con direzione Casalmaggiore viaggiava una Volkswagen Golf condotta da un 71enne, con a bordo la moglie di 59 anni. Per cause in via di verifica da parte dei carabinieri di Scandolara Ravara, durante la manovra di immissione nella 420 della Turan, le due auto sono entrate in collisione. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato. Presente l'autoambulanza della Padana soccorso che ha trasportato all'ospedale Oglio Po la 59enne per controlli, in codice verde.

