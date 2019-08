Asolana: due tamponamenti in un giorno

CASALMAGGIORE (30 agosto 2019) - Secondo incidente stradale nello stesso punto lungo dell’Asolana nell’arco di poco più di sette ore. Un altro tamponamento, stavolta con il coinvolgimento di tre autovetture (quello di stamattina aveva coinvolto due auto). Secondo la ricostruzione della dinamica, un pick up era fermo sulla strada, con direzione rotonda Diotti, probabilmente in attesa che la vettura precedente svoltasse a sinistra. Alla guida del mezzo un 59enne, a bordo un 47enne. Dietro il pick up è sopraggiunta una Fiat 500 x guidata da un uomo di 40 anni che si è reso conto che la vettura che lo precedeva era ferma ed ha frenato in tempo. Così non ha fatto invece la donna di 30 anni che, alla guida di una Opel Meriva, è piombata sulla 500 che a sua volta, in seguito all’urto, ha tamponato il pick up. Nessun ferito ma seri danni ai veicoli. Rilievi della polstrada, viabilità regolata a senso unico alternato dalla polizia locale.

I due incidenti in un giorno solo nello stesso punto, statisticamente, uniti ai precedenti, al di là delle condotte di guida, stanno a indicare che la zona presenta comunque delle criticità, già segnalate anche dalla Croce Rossa che presto aprirà in zona la sua nuova sede.

