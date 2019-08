PalaFarina, tempi più lunghi. Ora si punta a marzo 2020

VIADANA (30 agosto 2019) - L’ipotesi più realistica ora è quella di marzo 2020, ovvero a immediato ridosso delle prossime elezioni comunali: questa la data che circola negli ambienti del municipio per la riapertura del PalaFarina.

Un’operazione fortemente voluta dall’ex sindaco Giovanni Cavatorta che nel febbraio del 2015 aveva visto crollare sotto il peso della forte nevicata il tetto del palazzetto di via Vanoni. Quella era la ‘madre di tutte le opere pubbliche’ e tale è rimasta anche se i tempi si sono enormemente dilatati: il cronoprogramma, infatti, prevedeva la conclusione e, dunque, la riapertura della struttura sportiva all’inizio di quest’anno, in modo da dare risposta alle richieste di spazi delle tante associazioni in rappresentanza di centinaia di atleti. Poi, però, qualcosa si è inceppato e il cantiere ha funzionato più a singhiozzo che con regolarità. «Oggettivamente puntiamo a inaugurare la ristrutturazione per marzo dell’anno prossimo», ammette una fonte di ambito comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO