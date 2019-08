Ambiente, cartelli anti immondizia ai lati della strada

VICOMOSCANO/CASALMAGGIORE (31 agosto 2019) - Messaggi ecologisti lungo la provinciale Castelnovese. Succede in quel di Vicomoscano, in area Lazzari da una parte e in zona Saccenti dall’altra. Artefice del progetto è Marco Manfredini, che ha realizzato due grandi cartelloni, posizionati su pallet, in cui si leggono informazioni e inviti a comportamenti virtuosi.

«La motivazione dell’iniziativa è sensibilizzare le persone a non gettare rifiuti in giro — spiega Manfredini —. Devo dire che la collaborazione è stata massima. I bambini del grest di Vicomoscano hanno elaborato delle frasi, il Comune con il sindaco e il funzionario Fabio Sperlari hanno dato il via libera, così come Silvia Fregoni della Provincia, che ha anzi elogiato l’iniziativa ipotizzando che possa essere un’idea-pilota. Un grazie a Annamaria Caldera della Casalasca Servizi per il sostegno concreto, così come un grazie a Mirko Buffetti, ai signori Saccenti e Lazzari. Speriamo che quanto fatto possa servire a qualcosa».

