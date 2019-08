Tamponamento lungo l'Asolana, 22enne in ospedale

CASALMAGGIORE (30 agosto 2019) - Tamponamento alle 10 e 10 lungo l'Asolana, in via Repubblica, all'altezza del supermercato U2. Una Seat Ibiza, condotta dalla 22enne E.M.N. di Casalmaggiore, con a bordo il fratello di 10 anni, mentre procedeva verso sud, in direzione rotonda Diotti, per cause in via di verifica, ha tamponato la Fiat Multipla guidata da un uomo di Piadena, C.F. La peggio è toccata alla conducente della Ibiza, portata in codice verde all'ospedale Oglio Po. Sul posto Padana soccorso e carabinieri per i rilievi. Lungo la strada si sono formate lunghe code di veicoli. Nella stessa zona in passato si sono verificati altri incidenti.

