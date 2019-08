Fiaccolata serale di preghiera dall'oratorio a Casa Paola

RIVAROLO DEL RE (29 agosto 2019) - Nell’ambito della festa dell’oratorio, mercoledì sera si è tenuta una fiaccolata-camminata di preghiera partendo dall’oratorio verso Casa Paola. La camminata è stata accompagnata dalle preghiere e introdotta dal parroco, don Giuseppe Allevi. Oggi alle 20 la festa continua con un Nutella Party, mentre alle 21 inizieranno dei giochi popolari.

Venerdì serata dedicata ai giovani: dalle 21 festa con musica, paninoteca e spaghettata di mezzanotte.

Sabato alle 19,30 apertura dello stand gastronomico con piatti tipici. Alle 21 ‘Atamaihc’, il tuo posto nella storia, proposta di animazione per bambini, adolescenti e famiglie a cura della Federazione oratori cremonesi.

Domenica 1 settembre si terrà la chiusura della festa. Alle 10,30 sarà celebrata la santa messa; alle 16 è prevista animaRezione con i giochi organizzati dalla società Atletica Interflumina per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie; alle 19,30 ventesima edizione della Festa del pesce di mare. Durante la serata sarà in funzione uno ‘spazio bimbi’. Alle 23 grande chiusura con lo spettacolo pirotecnico. Funzionano un servizio bar e una pesca di beneficenza. La mostra sarà apertà sino a domenica 15 settembre (festivi: dalle 17 alle 23; feriali dalle 20,30 alle 23, solo durante la festa).

