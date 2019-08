Pro loco, 'Fiera di esserci'. Il paese ritrova la sua festa

PIADENA DRIZZONA (29 agosto 2019) - «È stato impegnativo ma riteniamo di essere riusciti ad alzare il livello». Fabio Abbà, presidente della Pro loco, presenta il programma della 61esima fiera settembrina di Piadena, che sarà arricchito dal luna park nelle vie del centro e della pesca in via Cavallotti. «Porta lo slogan ‘Fiera di esserci’ perché riuscire ad organizzarla non è così semplice». E nemmeno del tutto scontato. «Tre anni fa abbiamo raccolto l’eredità di una Pro loco che aveva forze limitate ma pian piano le cose hanno iniziato a girare per il verso giusto. Quest’anno siamo orgogliosi del programma».

Con Abbà erano presenti il vicepresidente della Pro loco Maurizio Bonacorsi, il consigliere Maurizio Ziglioli, responsabile Pro loco del bacino sud cremonese e casalasco, e per il Comune il vicesindaco Gianfranco Cavenaghi e il capogruppo di maggioranza Pietro Francesconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO