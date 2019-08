Scuola anti violenza, il Romani guida progetto regionale

CASALMAGGIORE (30 agosto 2019) - L’Istituto d’Istruzione Superiore ‘G. Romani’ di Casalmaggiore nel mese di luglio ha ricevuto un importante riconoscimento: è stato individuato dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia come scuola polo per la Provincia di Cremona per l’attuazione del Progetto ‘Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento’. «Si tratta — spiega la dirigente scolastica Luisa Caterina Maria Spedini — di un progetto triennale in attuazione della Convenzione omonima sottoscritta nel maggio 2019 tra USR Lombardia e Regione Lombardia. Lo scopo è promuovere la formazione di dirigenti scolastici e docenti che consenta alle scuole di avere gli strumenti per prevenire e individuare eventuali situazioni problematiche che potrebbero sfociare in comportamenti violenti, originati da varie forme di estremismo».

