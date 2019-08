Dichiara uno scippo mai subito, denunciata 73enne

VIADANA (29 agosto 2019) - Aveva raccontato di essere stata scippata della borsa, contenente soldi e documenti, nel centro di Viadana, e per questo motivo si era presentata verso la fine di luglio per presentare denuncia di furto presso i carabinieri. Subito i militari, coordinati dal maresciallo maggiore Massimiliano Burroni, avevano avviato l'attività investigativa, ma, grazie anche all’ausilio delle telecamere di sorveglianza collocate nel centro cittadino, avevano in breve tempo scoperto che non vi era stato nessun scippo nei confronti dell'anziana signora, una 73enne cremonese di origine e residente a Viadana. Convocata in caserma, l'anziana è stata messa alle strette e, di fronte all’evidenza, ha ammesso di aver mentito sullo scippo solo per poter rifare i documenti, che le erano già stati rubati da tempo, ma dei quali non ne aveva mai denunciato il furto o lo smarrimento. Inevitabile è arrivata la denuncia per simulazione di reato.

