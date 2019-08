Fuori strada e schianto, ferita una motociclista

SAN GIOVANNI IN CROCE (28 agosto 2019) - Ha perso il controllo della moto, uscendo di strada sulla destra, ha colpito i cartelli stradali ed è rovinata a terra. Ha riportato ferite serie, ma non si trova in pericolo di vita, la motociclista di 46 anni protagonista dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 16.

La donna di Quattricastella (Reggio Emilia) stava viaggiando insieme ad un altro motociclista da Piadena verso Casalmaggiore, quando, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva via Matteotti nel tratto della doppia curva, non è più riuscita a mantenere in strada la Harley Davidson e si è ribaltata in prossimità di un palo della luce. Il 40enne che la precedeva ha allertato i soccorsi.

Sul posto polizia provinciale, un'ambulanza della Padana Soccorso e un'automedica dell'ospeale Oglio Po. Rilievi dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO