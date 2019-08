'Basta privilegi per gli amministratori alle farmacie comunali'

CASALMAGGIORE (28 agosto 2019) - Abolire, da subito, gli sconti previsti presso l’Azienda Farmaceutica Municipale srl per consiglieri e amministratori del Comune di Casalmaggiore. La proposta è oggetto di una mozione depositata all’ufficio protocollo dal gruppo consiliare Casalmaggiore la nostra casa-Vappina e posta all’attenzione del presidente dell’assemblea municipale Pierfrancesco Ruberti affinché la inserisca all’ordine del giorno di una delle prossime sedute. «Presso l’AFM di Casalmaggiore, partecipata al 100% dal Comune stesso — si legge nel documento - sono previsti particolari sconti, attorno al 10%, a favore di consiglieri e amministratori comunali in carica, per l’acquisto di prodotti. Riteniamo che certi privilegi non abbiano più una giustificazione, e che sia necessario dare esempi tangibili ai cittadini, in tempi di difficoltà per tante persone a reperire risorse per potersi curare».

