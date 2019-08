GUSSOLA (28 agosto 2019) - Solidarietà, tutela della salute, attenzione all’importanza del movimento e valorizzazione del territorio si coniugano perfettamente nella prima edizione della StraGussola - Una camminata per la vita, in programma per domenica prossima, 1 settembre (apertura delle iscrizioni alle 7.30, partenza alle 8.30). Capofila dell’iniziativa è il gruppo Aido di Gussola, cui si affiancano il Comune, che ha dato il patrocinio e co-organizza l’evento, Nordic Walking Gussola e Nordic Walking Mantova. «Abbiamo colto la sfida di ripristinare la StraGussola, che decenni fa aveva altre caratteristiche, connotandola come manifestazione che vuole promuovere la nostra zona con le sue peculiarità, come la golena, la piazza, il parco, il Lancone, il Centro Natura Amica, la Cartiera, Borgolieto», spiega il sindaco Stefano Belli Franzini, affiancato dal consigliere comunale Anna Caterina Quarenghi.

