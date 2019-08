Camion fuori strada: autista illeso, senso unico alternato in tangenziale

PIADENA DRIZZONA (27 agosto 2019) - Uscita di strada di un autoarticolato poco dopo le 17.30 di ieri lungo la tangenziale nord di Piadena. Il mezzo pesante procedeva in direzione di Cremona quando il conducente (rimasto illeso), forse per una distrazione, si è proiettato sulla destra e non è riuscito a riprendere il controllo del mezzo, che è uscito di strada. Stamattina il mezzo pesante è stato recuperato da un’autogru.

